Paris Orly Havalimanı'nda saldırı alarmı

Fransa İçişleri Bakanlığı Paris Orly Havalimanı'nda bir özel harekat askerinin silahını alıp kaçan şahsın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.30 civarında meydana gelen olayda şahıs dışında ölen ya da ya yaralanan olmadı.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamada bulunan Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü "adamın bir askerin silahını aldıktan sonra havalimanındaki bir mağazaya saklandığını” söyledi. Şahıs burada güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Sözcü, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'nun olay yerini ziyaret edeceğini belirtti.

Olay yerindeki görgü tanıklarından Franck Lecam "Tel Aviv uçuşu için check in kuyruğunda olduğumuz sırada yakınlarda üç ile dört el silah sesi duyduk” dedi. 54 yaşındaki Lecam "tüm havalimanının tahliye edildiğini” belirterek "Hepimiz havalimanının dışındayız, girişten 200 metre uzaklıktayız” dedi. Franck Lecam "Polis memurları, sağlık görevlileri ve askerler her tarafta. Bir güvenlik yetkilisi bize olayın Türk Hava Yolları'nın kapılarının yakınında meydana geldiğini söyledi” dedi.

Olay sonrasında Paris Orly Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar Charles De Gaulle Havalimanı'na yönlendirildi.

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AFP, DPA / EC, MK