Paris Orly Havalimanı saldırganı "Allah için ölmek amacıyla buradayım" demiş!

Paris Orly Havalimanı'nda bugün yaşanan ve failinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir açıklama yapan savcı, saldırganın "Allah için ölmek amacıyla buradayım. Her halükarda mutlaka ölenler olacak" dediğini aktardı.

ABC Haber’de yer alan habere göre, Fransa’nın başkenti Paris’teki Orly Havalimanı’nda daha sonra kimliği 39 yaşındaki Paris doğumlu Ziyed Ben Belgacem olarak açıklanan kişi polisin silahını almaya çalışınca öldürüldü.

Diğer taraftan günün erken saatlerinde de Paris'in kuzeyindeki Stains'de bir saldırgan yolda kimlik kontrolü yapan polise ateş etmiş ve bir polisi başından hafifçe yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Saldırganın bir kadının otomobilini çaldığı, aracın da Orly'de bulunduğu belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux bu olayın failinin havalimanında saldırı girişiminde bulunan kişi olduğunu duyurdu.

Polisin izleme listesinde

Fransa İçişleri Bakanı Le Roux, saldırganın 'radikalleşmiş bir Müslüman' olduğunu ve daha önceden polisin ve istihbarat birimlerinin izleme listesine alındığını duyurdu. Olayla ilgili terörizm soruşturması başlatıldı.

Fransız yargı kaynakları saldırganın babası ve ağabeyinin de gözaltına alındığını duyurdu. Associated Press'e konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak Orly Havalimanı'nda öldürülen saldırganın 39 yaşındaki Paris doğumlu Ziyed Ben Belgacem olduğunu söyledi.

“Allah için ölmek amacıyla buradayım” demiş

Paris Savcısı Francois Molins, olayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Molins, saldırganın havalimanında bir kadın askerin başına silahını dayayarak diğer polislere, "Silahlarınızı indirin. Allah için ölmek amacıyla burdayım. Her halükarda mutlaka ölenler olacak" dediğini açıkladı. Savcı, Belgacem'in diğer polisler tarafından vurularak öldürüldüğünü, olaya ilişkin ise 3 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Savcının bu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, saldırganın ayrıca gasp ve uyuşturucu sicilinin olduğu, cezaevinde bulunduğu sırada radikalleştiği kaydedildi.

Bugün gerçekleşen olaya dair Fransız yetkililer, Fransa vatandaşı Ziyed bin Belgacem isimli saldırganın havalimanında vurulduktan sonra üzerinde Kuran bulunduğunu açıklamıştı.