Paris metrosundaki durak isimlerine şampiyonluk güncellemesi

Paris metrosunun altı istasyonu, finalde Hırvatistan'ı devirerek kazanılan Dünya Kupası zaferinin ardından milli takım onuruna geçici olarak yeniden adlandırıldı. Metro duraklarındaki tarihi kişiliklerin adları, Fransa'nın 'şampiyon kadrosu'nda yer alan futbolcuların isimleriyle yeniden yorumlandı.

Fransa'nın Dünya Kupası galibi olmasının ardından Victor Hugo durağı, takımın kaptanı ve kalecisi olan Hugo Lloris'e ithafen "Victor Hugo Lloris" oldu. Final maçının ikinci yarısında yaptığı kritik hata Fransa'yı kupadan edebilirdi ancak Fransız futbolseverler turnuva boyunca gösterdiği üstün performansından dolayı Lloris'i onurlandırmaktan vazgeçmedi.

Notre-Dame des Champs durağı, "Notre Didier Deschamps" a dönüşürken, Champs-Elysees- Clemenceau durağı "Deschamps Elysees-Clemenceau" olarak değiştirildi. Her iki istasyon da 1998'de bir orta saha oyuncusu olarak Dünya Kupası zaferine ulaşan, 2018'de ise takımın antrenörü olarak ikinci defa bu zaferi kazanan Didier Deschamps'a ithafen düzenlendi.

Bu üç metro durağı haricinde ise Bercy metro istasyonunun ismi Fransızca'da "Maviler" anlamına gelen "Bercy les Bleus", Charles de Gaulle-Etoile istasyonunun ismi "İki yıldıza sahibiz" anlamına gelen "On a 2 Etoiles", son olarak da Avron durağının ismi "Biz kazandık" anlamına gelen "Nous Avron Gagne" oldu.

Fransa Milli Takımı, bugün Charles de Gaulle Meydanı ve Elysee Sarayı arasında üstü açık çift katlı bir elektrikli otobüsle futbolseverleri selamlayacak ve zaferin coşkusunu yaşayacak.

Futbolcuların bugün öğleden sonra Roissy Havalimanı'na gelerek ülkeye giriş yapması bekleniyor. Ardından futbolseverlerle buluşacak olan futbolcuların son durağı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olacak.