Paris metrosunda ters yönden yürüyen hamile kadına 60 euro ceza

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir metro istasyonunda ters yöndeki koridordan yürüdüğü gerekçesiyle hamile bir kadına 60 euro para cezası verildi.

Paris'teki Concerde istasyonunda yolunu kısaltmak için tek yön olan koridora tam tersi yönden giren kadın yürürken durduruldu.

Partneri kadına verilen ceza fişinin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşınca, çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.

Paris metrosu RATP'den yetkililerse, tepkilere karşılık herhangi bir hadise yaşanmaması için bazı koridorların tek yön olduğunu, yolcu akışını da denetlemek zorunda olduklarını söyledi.

Kadının partneri "Bu şamata için size bravo. Oysa etrafta bir sürü biletsiz dolandırıcı ve kapkaçcı var" mesajıyla fotoğrafı paylaştı.

Olaya tepki gösteren bazı yolcularsa, aynı gün içinde kendilerinin de benzer muamele gördüklerini söyledi.

Metro yetkilileri ise bu gibi cezaların nadiren kesildiğini savundu.

Bir Twitter kullanıcısı, cezanın biletsiz geçişlere verilen cezadan bile daha yüksek olması karşısında dilinin tutulduğunu belirtti.

Bir başkası ise, asıl ceza verilmesi gerekenin yürüyen merdivenlerin solunda bekleyenler olduğunu yazdı.