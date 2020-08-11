Paris'in lüks semtindeki 35 milyon Euro'luk malikânede 30 yıllık ceset bulundu

Fransa'nın Paris kentinin lüks semtlerinden birinde olan 35 milyon Euro değerindeki boş bir malikânenin içinden 30 yıllık bir ceset çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, lüks malikânede restorasyon çalışmaları başlatıldığı sırada bodrum katında 30 yıldır durduğu tespit edilen bir cesete rastlandı.

Fransa Başbakanı'nı konutuna oldukça yakın bir muhitte bulunan malikânenin 30 yıldır boş olduğu belirtildi. Malikâne geçen Ocak ayında en son açık artırmada 35 milyon Euro'ya satıldı. Malikâneyi satın alan Jean-Bernard Lafonta, Şubat ayında restorasyon çalışmalarına başladı.

Restorasyonda çalışan işçiler bodrum katında çalışırken ceseti buldu. Cesette görülen darp izleri ve bıçak kesikleri polisin cinayet soruşturması açmasına yol açtı.

Bir polis, Le Monde'a yaptığı açıklamada ceset üzerinde bulunan belgeler sayesinde adının Jean Pierre Renaud olduğunu ve 30 yıl önce öldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Polis, "Bu malikânede mi öldü, getirildi mi bilmiyoruz. Katili hiç bulamayabiliriz, yaşamıyor olabilir" dedi.

Renaud'un çocukları babalarını ölüm haberini aldı.

Malikânede çalışmaların yaz sonunda devam etmesi bekleniyor.