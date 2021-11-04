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Ekonomi

Paris İklim Anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Paris İklim Anlaşması, 6 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmıştı

04 Kasım 2021 11:16

Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını duyurmuş; Paris Anlaşması, 6 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmıştı.

Paris Anlaşması'na yürürlüğe gireceği tarih de belli oldu. Anlaşma’nın yürürlük tarihini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de bugün yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar şöyle:

7/10/2021 tarihli ve 4618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ‘Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihi 10/11/2021 olarak tespit edilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir

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