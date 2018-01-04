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Paris Hilton'un evlilik teklifi aldığı yüzüğün değeri dudak uçuklattı

20 karatlık armut şeklindeki yüzüğün tasarımı bizzat Paris Hilton'un sevgilisi Chris Zylka’ya ait

04 Ocak 2018 03:40

Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Hilton oteller zincirinin varisi Paris Hilton, sevgilisi Chris Zylka’dan evlilik teklifi aldı. Zylka’nın Paris Hilton’a evlilik teklifinde bulunduğu 20 karatlık elmas yüzüğün tahmini olarak 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Sevgilisine ipucu verdi

Mücevher uzmanı Michael Greene, People dergisine yaptığı açıklamada, Paris Hilton’un armut şeklinde bir tektaş yüzük alması konusunda sevgilisine imada bulunduğunu belirtti. Greene “Paris annesinin armut şeklindeki pırlanta yüzüğünü çok beğendiğini söylemiş. Chris bana geldiğinde ne istediğini biliyordu” dedi.

Yüzüğün tasarımı, The Leftover dizisi oyuncularından olan ABD’li aktör ve model Chris Zylka’nın kendisine ait. Bir ekip tarafından yaklaşık üç haftada hazırlanabilen meşhur yüzük, Hilton – Zylka çifti için sadece iki günde hazırlandı.

“Dünyanın en şanslı erkeğiyim”

People dergisine konuşan Zylka “Paris mükemmel bir kadın. Dünyanın en şanslı erkeği benmişim gibi hissediyorum. Hayatımın geri kalanını onunla geçirmek icin sabırsızlanıyorum” dedi.

Paris Hilton ise Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın altına ‘hayatının aşkıyla nişanlandığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğu’ notunu düştü ve “Peri masallarının gerçek olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim” yazdı.

 

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