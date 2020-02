Paris Hilton'dan Türkiye mesajı

Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkacak olan Paris Hilton, sosyal medya hesaplarından, "Merhaba Türkiye" mesajı paylaştı.

Antalya’da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton, 10 Haziran’daki defileye baş manken olarak çıkacak. Belek Turizm Merkezi’ndeki The Land of Legends’ta kurulacak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından Türkçe, ’Merhaba Türkiye’ diye başlayan bir mesaj paylaştı. Özel tasarım bir görselle paylaştığı mesajına İngilizce devam eden Hilton, şu ifadeleri kullandı:



"Merhaba Türkiye, 10 Haziran’da Land of Legends ve Dosso Dossi Fashion Show’un muhteşem şovunda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum."



Instagram hesabında yaklaşık 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hilton’un mesajı, yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.