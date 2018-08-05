Paris Hilton'dan Adriana Lima ve Metin Hara yorumu

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Paris Hilton, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Adriana Lima ve Metin Hara çiftiyle ilgili ne düşündüğü sorulduğunda ise "Adriana'yı daha önce bu kadar mutlu görmemiştim, muhteşem bir çift" dedi.

Hilton Otelleri'nin veliahdı Paris Hilton, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kıbrıs'ta basın mensuplarının karşısına geçti. Hilton, Kıbrıs'a gelmeden önce araştırmalar yaptığını ve Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi. Kıbrıs'ın tarihi mekanlara sahip olduğu bilgisini aldığını anlatan Hilton, Kıbrıs'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Politik soruların sorulmaması ricasında da bulunan Hilton, Eğlencelerinde her zaman yeni şarkılara yer verdiğini, farklı müzikleri sevdiğini söyledi. Hilton, süper model Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara'nın birlikteliği hatırlatılarak, "Daha önce hiç Türk sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, hayır hiç Türk sevgilim olmadı. Adriana Lima'yı tanıyorum. Çok şeker, çok güzel bir kadın. Onları instagramdan takip ediyorum. Andriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi. (DHA)