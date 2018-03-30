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PARİS HİLTON TRANSİT YOLCU OLARAK İSTANBUL'DA

  *Amerika'lı şov yıldızı Paris Hilton, nişanlısı oyuncu ve model Chris Zylka ile birlikte ABD'den İstanbul'a transit yolcu olarak Ukrayna'ya gitmek üzere geldi

30 Mart 2018 22:58

 

*Amerika\'lı şov yıldızı Paris Hilton, nişanlısı oyuncu ve model Chris Zylka ile birlikte ABD\'den İstanbul\'a transit yolcu olarak Ukrayna\'ya gitmek üzere geldi. Dış hatlar terminalinde  hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Hilton geçtiğimiz günlerde kaybetmesi ve ardından bulmasıyla gündem olan 2 milyon dolarlık yüzüğünü de basın mensuplarına gösterdi. Ardından ünlü çift Lviv\'e gitti.

Haber:Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)
Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi ABD\'li şarkıcı, aktris, model ve moda tasarımcısı Paris Hilton, Türk Hava Yolları\'nın TK-10 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 17.50 sıralarında Amerika\'nın Los Angeles şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı\'na geldi.Paris Hilton ve nişanlısı Chris Zylka saat 18.50\'deki Lviv uçağına gitmek için transit yolcu salonuna geçti.

BAKLAVA ALDI
Burada bulunan gümrüksüz satış mağazasından Barbie bebek ve baklava alan ünlü çift yolcuların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Paris Hilton\'u hayranları, cep telefonlarına kaydetti.

GELECEK AY İSTANBUL\'DAYIM
Havalimanı\'nda kendisini takip eden gazetecilere açıklama da bulunan Hilton; \"Yeniden İstanbul\'da olmak güzel. Aslında gelecek ay moda gösterisi için yeniden geleceğim. Şimdi konser için Ukrayna\'ya uçuyoruz. Benim favori şehirlerim arasında yer alan İstanbul\'a gelmek için sabırsızlanıyorum\" dedi.

UKRAYNA\'YA 2 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜ İLE GİTTİ
Dünya basınında önce kaybettiği daha sonra bulduğu iki milyon dolarlık yüzüğüyle gündeme gelen Paris Hilton\'un aynı yüzüğü taktığı görüldü. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının kaybolan yüzüğü sorması üzerine elindeki yüzüğü gösterdi.
Uçuş saatinin gelmesi birlikte Paris Hilton,nişanlısı Chris Zylka Ukrayna\'nın Lviv şehrine uçt
 
Görüntü Dökümü:
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-Paris Hilton ve Chris Zylka geliş yürüyüş görüntüsü
-Paris Hilton ve Chris Zylka alış veriş görüntüsü
-Paris Hilton hayranları ile fotoğraf çekilme görüntüsü
-Paris Hilton\'un çocuklarla fotoğraf çekilme görüntüsü
-Paris Hilton röp.
-Paris Hilton yüzü gösterme görüntüsü
-Paris Hilton gidiş yürüyüş görüntüsü
- Genel ve detay görüntü
 

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