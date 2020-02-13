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Paris Hilton Suudi Arabistan'da: Burası gerçekten büyülü bir yer

Hilton, Suudi Arabistan'ın misafirperver ve sevimli olduğunu söyledi

13 Şubat 2020 10:33

Eğlence şirketi sahibi Paris Hilton, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Hilton, Suudi Arabistan hakkında “Aşırı sevimli ve misafirperver bir yer” dedi.

Al Arabiya’ya konuşan Hilton, eğlence şirketi CEO’su dışında sosyal medyada da 'influencer' olduğunu bu nedenle Milken Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Zirvesi’ne davet edildiğini anlattı.

Hilton, “Orta Doğu gerçekten büyülü bir yer, buradaki insanlar, oteller, alışveriş merkezleri…” dedi. Paris Hilton, bu yıl Dubai’de gerçekleşecek Expo 2020’ye katılmaya planladığını söyledi.

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