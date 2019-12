Paris Hilton: Siyah erkeklere katlanamıyorum

T24- Gazeteci Neil Strauss yeni kitabı 'Everyone Loves You When You're Dead'de bugüne kadar yaptığı söyleşileri derledi. Kitapta, Paris Hilton'ın ırkçı sözleri dikkat çekiyor.

Gazeteci Neil Strauss yeni kitabı ‘Everyone Loves You When You’re Dead’de bugüne kadar yaptığı söyleşileri derledi. Bunlardan biri ABD’yi karıştırdı. Strauss kitapta 1999’da Paris Hilton’la sohbetini yazıyor. Hilton’ın ırkçı sözlerini ortaya çıkaran diyalog şöyle:

Hilton: Geçen gece bir erkekle çıktım.

Strauss: Kiminle?

Hilton: (O sırada arka planda oynayan ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’ filmindeki Vin Diesel’i göstererek) Biraz öpüştük, takıldık. Sonra daha aydınlık bir yere geçtik. O anda siyah olduğunu fark ettim. Bir bahane uydurup yanından ayrıldım. Siyah erkeklere katlanamıyorum. Asla dokunanam. İğrenç. Şu adam sence siyah görünüyor mu?

Strauss: Ne kadar siyah olması gerekiyor ki?

Hilton: Benim için yüzde 1 bile yeterli.

Kitaptan bölümü ilk yayımlayan L.A. Weekly, Hilton’ın bahsettiği melez oyuncunun Vin Diesel olduğunu öne sürdü. Mel Gibson, John Galliano, John Mayer gibi ünlülerin ırkçı sözleri yüzünden eleştirildiği dönemde, Paris Hilton’ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.