T24 LogoT24 Logo
Magazin

Paris Hilton: Siyah erkeklere katlanamıyorum

Gazeteci Neil Strauss yeni kitabı 'Everyone Loves You When You're Dead'de bugüne kadar yaptığı söyleşileri derledi.

24 Mart 2011 02:00

T24- Gazeteci Neil Strauss yeni kitabı 'Everyone Loves You When You're Dead'de bugüne kadar yaptığı söyleşileri derledi. Kitapta, Paris Hilton'ın ırkçı sözleri dikkat çekiyor.

Gazeteci Neil Strauss yeni kitabı ‘Everyone Loves You When You’re Dead’de bugüne kadar yaptığı söyleşileri derledi. Bunlardan biri ABD’yi karıştırdı. Strauss kitapta 1999’da Paris Hilton’la sohbetini yazıyor. Hilton’ın ırkçı sözlerini ortaya çıkaran diyalog şöyle:

Hilton: Geçen gece bir erkekle çıktım.

Strauss: Kiminle?

Hilton: (O sırada arka planda oynayan ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’ filmindeki Vin Diesel’i göstererek) Biraz öpüştük, takıldık. Sonra daha aydınlık bir yere geçtik. O anda siyah olduğunu fark ettim. Bir bahane uydurup yanından ayrıldım. Siyah erkeklere katlanamıyorum. Asla dokunanam. İğrenç. Şu adam sence siyah görünüyor mu?

Strauss: Ne kadar siyah olması gerekiyor ki?

Hilton: Benim için yüzde 1 bile yeterli.

Kitaptan bölümü ilk yayımlayan L.A. Weekly, Hilton’ın bahsettiği melez oyuncunun Vin Diesel olduğunu öne sürdü. Mel Gibson, John Galliano, John Mayer gibi ünlülerin ırkçı sözleri yüzünden eleştirildiği dönemde, Paris Hilton’ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24