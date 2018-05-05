Paris Hilton, seks kaseti hakkında ilk kez konuştu

ABD'li Paris Hilton, 2001 yılında, o dönem sevgilisi olan poker oyuncusu Rick Salomon ile olan yaşadığı cinsel birlikteliğin görüntülerinin satılması hakkında konuştu.

O kasedin hayatındaki en büyük pişmanlığı olduğunu belirten Hilton, söz konusu satışın da rızası dahilinde olmadığını yineledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; zaman zaman bunun üzerine pişmanlığını dile getiren Hilton, "Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim" dedi.



Video, çift ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı.



Paris Hilton daha önce de seks kasetinin ona kraliyet üyesi gibi muamele edilmesi şansını yitirmesine yol açtığını açıklamıştı.