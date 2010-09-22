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Yaşam

Paris Hilton Japonya'ya giremedi

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton'un, Japonya'ya girmesine izin verilmedi.

22 Eylül 2010 03:00

T24- Hilton otellerinin varisi Paris Hilton'un, Japonya'ya girmesine izin verilmedi.

Hilton'un temsilcisi Dawn Miller internet aracılığıyla yaptığı açıklamada, bir defile için Japonya'ya giden Paris'in, Tokyo'daki havaalanında göçmenlik yetkilileri tarafından saatlerce sorgulandığını ve bekletildiğini belirtti.


Aralarında Endonezya ve Malezya'nın da bulunduğu bazı ülkelere kendi moda ürünleri tanıtmak için turne düzenleyen Paris Hilton'un nerede olduğu ve turnesine devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor.


Paris Hilton'un Uluslararası Narita Havalimanı'nda, geçen ay kokain bulundurmaktan tutuklanmasıyla ilgili olarak gözaltına alındığı ve 6 saat kadar sorgulandığı, bu yüzden de Japonya'ya girişine izin verilmediği bildiriliyor.


29 yaşındaki Hilton'un, kız kardeşi Nicky ile birlikte özel uçağıyla Tokyo'ya gittiği ve burada sonbahar-kış koleksiyonları sunmayı planladıkları kaydedilirken, gümrük yetkililerinin Hilton'a sorun çözülene kadar havaalanındaki otelde kalması gerektiğini söylediği kaydediliyor.


Paris Hilton geçen ay ABD'de bir miktar kokainle yakalanmış, dün de uyuşturucu bulundurduğunu kabul etmesi üzerine seyahat yasağını içermeyen 1 yıllık tecilli hapis cezası almıştı.

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