Paris Hilton, İstanbul'da!

T24

Londra'dan İstanbul'a gelen Hilton, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Rahat tavırlarıyla dikkati çeken Hilton, gazetecilere poz verdi.Yoğunluk nedeniyle havalimanında polisler ile gazeteciler arasında zaman zaman itişmeler yaşandı.Paris Hilton'un perşembe günü bir otelde düzenleyeceği basın toplantısının ardından, İstinye Park AVM'de hayranlarıyla bir araya geleceği, daha sonra da ayakkabı koleksiyonunun tanıtılacağı organizasyona katılacağı belirtildi.