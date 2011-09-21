T24 LogoT24 Logo
Magazin

Paris Hilton, İstanbul'da!

Paris Hilton, ayakkabı koleksiyonunu tanıtmak üzere Türkiye'ye geldi...

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Paris Hilton, ayakkabı koleksiyonunu tanıtmak üzere Türkiye'ye geldi.

Londra'dan İstanbul'a gelen Hilton, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Rahat tavırlarıyla dikkati çeken Hilton, gazetecilere poz verdi. 

Paris Hilton Türkiye'ye geldi!

Yoğunluk nedeniyle havalimanında polisler ile gazeteciler arasında zaman zaman itişmeler yaşandı.

Paris Hilton'un perşembe günü bir otelde düzenleyeceği basın toplantısının ardından, İstinye Park AVM'de hayranlarıyla bir araya geleceği, daha sonra da ayakkabı koleksiyonunun tanıtılacağı organizasyona katılacağı belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24