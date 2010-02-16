Paris Hilton hız kesmiyor

T24-

PARİS HİLTON/FOTO GALERİ

Geçtiğimiz haftasonu, birçok Hollywood ünlüsü gibi Paris Hilton da Rio Karnavalı'na katıldı. Portekizce'de seksi anlamına gelen 'Devassa' adlı Brezilya birasını tanıtan Hilton, dizlerinin üstüne çöktü ve kafasını yere koydu. Hilton'un bu görüntüleri dünya basınında Hilton sarhoş oldu diye yankı bulurken, Hilton'un erkek arkadaşı Doug Reinhardt'ın da bu durumdan utanç duyduğunun gözlemlendiği belirtildi.