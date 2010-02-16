T24 LogoT24 Logo
Magazin

Paris Hilton hız kesmiyor

Geçtiğimiz aylarda parti kızı imajını geride bırakmış gibi görünen Paris Hilton, Rio karnavalında çekilen görüntüleriyle, bu imajından bir şey kaybetmediğin

16 Şubat 2010 02:00

T24- Geçtiğimiz aylarda parti kızı imajını geride bırakmış gibi görünen Paris Hilton, Rio karnavalında çekilen görüntüleriyle, bu imajından bir şey kaybetmediğini açıkça göstermiş oldu.









PARİS HİLTON/FOTO GALERİ




Geçtiğimiz haftasonu, birçok Hollywood ünlüsü gibi Paris Hilton da Rio Karnavalı'na katıldı. Portekizce'de seksi anlamına gelen 'Devassa' adlı Brezilya birasını tanıtan Hilton, dizlerinin üstüne çöktü ve kafasını yere koydu. Hilton'un bu görüntüleri dünya basınında Hilton sarhoş oldu diye yankı bulurken, Hilton'un erkek arkadaşı Doug Reinhardt'ın da bu durumdan utanç duyduğunun gözlemlendiği  belirtildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24