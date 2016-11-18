Paris Hilton, Donald Trump'a neden oy verdiğini anlattı

ABD'de Hilton otellerinin varisi olan model ve aktris Paris Hilton, ABD başkanlık seçiminde Donald Trump'a oy verme nedenini açıkladı.

Hilton, Trump'ı çocukluğundan beri tanıdığı için ABD Başkanı olarak onu seçtiğini söyledi.



Çocukluğundan beri tandığı Trump'a oy verdiğini söyleyen Paris Hilton, ABD başkanlığına da göz kırptı. Avusturalya'da katıldığı bir televizyona konuşan Hilton'a 'İş dünyasında Trump'tan daha başarılı' olduğunun söylenmesi üzerine ünlü yıldız, ABD başkanı ile karşılaştırılmanın çok gurur verici olduğunu söyledi. Programda Hilton'a arka kapağında Trump'ın notunun bulunduğu 2004 tarihli 'Bir Varisin İitrafları' adlı kitabı da soruldu.

"Çocukluğumdan beri tanıyorum"

Hilton " Bu gerçekten harika. Onu tüm yaşamım boyunca tanıdım ve bana hep çok destek oldu. Kitabımda onun olmasından çok gururluyum" ifadelerini kullandı. Hilton, Trump'a oy verip vermediği sorulduğunda da " Onu küçük bir kız olduğum zamandan beri tanıyorum. O yüzden evet" dedi.

"Başkan Paris, sevdim bunu"

Kendisine 'İleride ABD Başkanı olmayı düşünüyor musun?' diye sorulunca Hilton "Kulağa güzel geliyor. Başkan Paris. Sevdim bunu" yanıtını verdi. Hilton daha önce Twitter'da Trump'ın 'Amerika'yı yeniden harika yapalım' sloganına atıfla 'Amerika'yı yeniden ateşli (seksi) yapalım' sloganını kullanarak 'Başkanlık için Paris' adlı bir müzik klibi de çekmişti.