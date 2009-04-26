Paris Hilton bile Barbie'yi kopyalıyor

Paris Hilton fotoğrafları - FOTOGALERİ

En ünlü stil ikonlarından Paris Hilton bile, Barbie’nin stilini kopyalıyor . İşte ispatı...Barbie’nin 1959 yılına ait bir modeli. “Benim kahramanlarımdan biri Barbie. Her türlü kıyafetin içinde çok güzel görünüyor” diyen Paris Hilton, onun mayo modelini kopyalamıştı.Paris de Barbie gibi bir marka olduğunu söylüyor. İkisi de pembeyi çok seviyor ve bunu tişörtlerinde yansıtıyor.Barbie, pembe balo elbisesiyle âdeta prenses gibi. Paris Hilton da prenses gibi hissetmeyi seviyor ve bazı partilere giderken taç takıyor.