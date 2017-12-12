Paris halkı göçmen problemi çözülmezse açlık grevine başlayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Fransa\'nın başkenti Paris\'te halk, yetkililer sokaklarda yaşayan göçmen kamplarını kaldırmazsa açlık grevine başlayacağını söyledi.

Fransa\'nın başkenti Paris\'teki La Chapelle bölgesi sokaklarında kamp kuran göçmenler sebebiyle toplanan kalabalık bir grup, otoriteler kampları kaldırıp sorunu çözmeye yönelik bir adım atmazsa, 1 Ocak\'tan başlamak üzere açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

Göçmenlerin sokaklarda insanlarla kavga çıkardığı, kadınları taciz ettiği ve sokakların pislik ve idrarla dolu olduğu şikayetleriyle başlayan eylemde halk, göçmenlerin sığınaklara gönderilmesini talep etti. Halkın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'a konuyla ilgili olarak taleplerini yazılı olarak bildirdiği fakat Macron\'un her ne kadar durumun farkında olsa da bu sorunun İçişleri Bakanlığı\'na ait olduğunu söylediği belirtildi. Mahalle birliği sözcüsü Pierre Vuarin \"İnsanlar bu duruma dayanamıyor. Bazıları kendi evlerini aşırı ucuz fiyatlara satmak durumunda kaldı. Evlerinde kalan insanların ise akıl sağlığı bozuldu\" dedi.

Terre d’Asile hayır kuruluşu başkanı Pierre Henry, \"sokaklarda var olan durumun iç açısı\" olduğunu söylerken, polisin düzeni koruma konusunda sorumlu olduğunu belirtti. Bölgede yaşayan kadınlar sürekli olarak göçmenler tarafından tacize uğradığını söyledi. La Chapelle Bölge Valisi Alexandra Cordebard, \"Paris sokaklarında varoş mahalleler görmeye tahammül edemeyiz\" dedi ve bu senenin sonuna kadar problemin çözüleceğini söyledi.