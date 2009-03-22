Paris evinin kadını olacak

Hilton Otelleri'nin güzel vârisi, artık bir aile kurup çocuk sahibi olma zamanının geldiğini düşünüyor.



28 yaşındaki Paris Hilton, en güzel kıyafetlerini, sahip olmayı hayal ettiği kızları için sakladığını ve Los Angeles'taki evinin bir odasını onlar için şimdiden düzenlemeye başladığını söylüyor. Attığı her adım olay olan ABD'li yıldız, çocuk isteği yüzünden bir süre önce içkiyi ve çılgın partileri bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde müzisyen sevgilisi Benji Madden'dan ayrılan Paris Hilton, şu anda "The Hills" dizisinin yıldızı Doug Reinhardt ile birlikte.

