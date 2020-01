Paris Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu’na ev sahipliği yaptı (Düzeltme)

(Seçil Şendağ ismi düzeltildi)

Gülten Özbey / Paris, 22 Eylül (DHA) - Her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya İletişim Forumu (World Communication Forum-WFC) bu yıl ilk kez düzenlenen Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu (Women Influence Forum) Paris Ritz otelde yapıldı.

Forum’da, güçlü kadınların küresel etkisi “Girişimci”, “Vatandaş”, “Anne”, “Yaratıcı”, “Profesyonel” ve “İlham Perisi” başlıkları ile altında görüşüldü.

Foruma sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen ve iş dünyası mensubu kadınlar katıldı.

Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu’na, Türkiye’den katılan iletişim uzmanı Seçil Şendağ, Dünya İletişim Forumu her yıl İsviçre’de toplandığını binlerce kişinin bir araya geldiği toplantılar olduğunu ve Malezya’da yapılan son toplantıda kadınların bir iletişim gücü olduğu, Women İnfluence Forum Dünyayı Etkileyen Kadınlar organizasyonu düzenlenmiş olduğunu dile getirdi.

Şendağ, organizasyonda altı farklı yaklaşım olduğunu ve kadınların farklı kimliklerinden söz edildiğini belirterek, ” Vatandaş olarak, anne olarak, girişimci ilham verici olarak kimliği, yaratıcı güçleriyle kimliği. Bu kimlikleriyle toplumu değiştiriyor. Amaç ne derseniz, toplumu etkileyen kadınların toplumun daha iyiye nasıl gideceğini ortak akılla düşünmesi” dedi.

Dünyayı Etkileyen Kadınlar başlığında vatandaş başlığı ile Türk vatandaşı kimliğiyle konuşacağını bunun zorlu ve güçlü bir kimlik olduğunu ve iki farklı konumda yani gönüllü olarak ve iş olarak yaptıklarının olduğunu söyledi.

Şendağ, işletim danışmanı olarak toplumsal faydanın iş dünyasına yansıtılabilmesi için proje ürettiğini. Burada yaptığımız toplumsal fayda projelerini bir iş modeli olarak dünya liderleri nasıl sahiplenirler ve biz bunu kadınların görevi olarak nasıl ileriye götürebiliriz konusunu tartışacaklarını söyledi.

Somalı kadınların yaptığı çantalar Paris Ritz otel’de

Şendağ gönüllü çalışmamızı anlatacağını belirterek, “Kagider olarak bir proje oluşturduk. Soma’da eşlerini kaybeden kadınlar için bir kooperatif kurduk. Hemen maden kazasının arkasından kurduk. Orada eşlerini kaybeden kadınların bir iş modeliyle tanışmasına vesile olduk. Önden satın almayla kadınların üretecekleri malların tanımlanması ve kadınların bunları üretip satması üzerine bir kooperatif modellemesi. Bunun dünyada yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Somalı kadınların yaptıkları çantaları getirdiğini belirterek, ”Bugün herkese oradan bir çanta oradan getirdim. Bugün onları göstereceğim vereceğim. Kadınların kalplerinden gelen bu örneğin dünyadaki göçmen sorununa bir örnek olarak sunulmasını isteyeceğim.” dedi.

Toplumsal sorunlarına bakıldığında kadınların toplumsal sorunları farklı yerlerden gelse de ortak göründüğünü İş hayatında kadın erkek eşitliği sorunu dünyanın her yerinde aynı sorun olduğunun altını çizerek.” Biz Türkiye’de evet bunu yaşıyoruz. Ama bunu bir Nijeryalı da, Amerikalı da, Hintli de yaşıyor. Burada bir araya gelen kadınlar bir yol bulup, bir yöntem bulup dairenin dışına çıkabilen kadınlar. Bunun çözümü kadınların finansal olarak güçlenmesi” dedi.

Bu organizasyonu Türkiye’ye götürmek istediğini bunun sebebinin Türkiye’nin farklı kültürlerin buluşuyor olduğu belirterek, ”Toplumsal sorunların yaşandığı ama kendi içinde çözümlerinin de bulunduğu bir ortam olduğu ve bu ortamı dünyaya gösterebiliyor olmak hepimiz için toplumsal diyalog açısından bir fırsat, kadınların da burada çok önemli rolü var. Sanırım seneye hep beraber Türkiye’de olacağız” dedi.

Şendağ, “Bu kadar kadını bir araya getirince, dünyadaki şirketlerin iş modellerini değiştirmek istedik. Burada çok önemli ve yeni bir yaklaşım var. Toplumsal fayda için çalışılıyor ve buluşuyor olmak. Kadınlar toplumsal fayda doğasında var. Biz anne olarak çocuklarımızın iyiliği komşularımızın aile büyüklerimizin iyiliği için sürekli bir araya geliyoruz ve bunu kendimizden önce yapıyoruz. Dolayısıyla şirketlerin iş ve kar hedeflerine odaklanmanın yanı sıra toplumsal fayda hedefine de odaklanıyor olması ve bunu dünyanın yeni iş modeli olarak kabul görmesi hepimizin ortak arzusu.

Birlikte yapmak istediğimiz çalışma, hepimizin tecrübelerini bir araya getirerek kendi ülkelerimizdeki liderlerimize toplumsal fayda alanında çalışacak sosyal sorumluluk alanındaki projelerde birleşmeleri.

Türkiye iki konuyla gündemde olacak. Bunlardan bir tanesi mülteciler. 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor olmamız tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Dolayısıyla mülteci kadınlarla ilgilenilmesi, entegrasyonu ve kalkındırılması önemli bir madde. Sanırım buradan bu konuyla ilgili iş planıyla ayrılacağız. Aramızda bunu Afrika’da Amerika’da yapanlar var. Dolayısıyla onlardan bir model geliştirmemiz mümkün.

Türkiye deyince kültürlerin entegrasyonu konusu herkesin ilgisini çekiyor Kadını kucaklıyor olmak, ,iş dünyasında kadını kucaklamak bir entegrasyon konusu. Ve Türkiye’deki kültür farklılıkları kadını içine alırsa bu modelleme hem uzak Asya’da hem de Ortadoğu’da hem de eş zamanlı olarak Amerika’da gerçekleştirilebilir inancındalar. Bir Türk olarak ilgilerini çekiyorum. Türkiye’de neler yapıldığını merak ediyorlar. Ve çok ilginç Türkiye’de iş yapmak ve Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Bu beni heyecanlandırdı. O nedenle de onlara ev sahipliği yapmak istiyorum.” dedi.

