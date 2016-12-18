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Dünya

Paris cinayetleri zanlısı Ömer Güney'in öldüğü açıklandı

Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez suikastının sanığı Ömer Güney'in hayatını kaybettiği açıklandı

18 Aralık 2016 01:25

Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürüldüğü suikastın tutuklu şüphelisi Ömer Güney'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Güney'in sağlık sorunları olduğu ve tahliyesini talep ettiği belirtildi.

ANF'de yer alan Cansız, Doğan ve Şaylemez ailelerinin açıklamasına göre, ailelere tutuklu olan Ömer Güney'in ağır hasta olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Güney'in tahliye talebinin pazartesi günü görüşüleceği bilgisi üzerine aileler ve avukatlar dün bir araya geldi. Aileler ve avukatların görüşmesi sırasında Ömer Güney'in yaşamını yitirdiği bilgisi ailelere ulaştırıldı. Mayıs 2015'te soruşturmanın bittiğini hatırlatan aileler, davanın başlamamış olması eleştirdi. Fransız makamlarına tepki gösteren aileler, cinayetlerin aydınlatılmasına engel olunduğunu savundu.

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