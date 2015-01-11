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Dünya
Deutsche Welle

‘Paris bugün dünyanın başkenti’

Fransa’nın başkenti Paris’in La République Meydanı'nda toplanan yüz binlerce insan geçen hafta düzenlenen kanlı saldırılarda ölenleri andı.

11 Ocak 2015 18:44

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ve bir süpermarkette Yahudi vatandaşlarına
yönelik kanlı saldırılarda ölen 17 kişi için Paris'te bir sessiz yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüş öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande "Paris bugün dünyanın
başkenti" dedi.
Tüm dünyadan kırktan fazla devlet ve hükümet başkanı yürüyüşe katıldı. Almanya
Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Dışişleri
Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de Paris'e gitti.
İngiltere, İtalya, İspanya hükümet başkanlarının yanı sıra Türkiye Başbakanı
Ahmet
Davutoğlu da yürüyüşe katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri
Mahmud Abbas da törenlere katılan isimler arasındaydı.
Yürüyüş sırasında 2 bin 200 polis memuru görev yaptı. Çatılara keskin nişancılar
yerleştirildi. Paris genelinde bu önlemlere ek olarak 2 bin polis ve 1350 asker görev
yaptı.
Fransa genelinde İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 700 bin insan sokaklarda
sessiz yürüyüşler düzenleyerek saldırılarda ölen insanları andı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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