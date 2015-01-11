Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ve bir süpermarkette Yahudi vatandaşlarına

yönelik kanlı saldırılarda ölen 17 kişi için Paris'te bir sessiz yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande "Paris bugün dünyanın

başkenti" dedi.

Tüm dünyadan kırktan fazla devlet ve hükümet başkanı yürüyüşe katıldı. Almanya

Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Dışişleri

Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de Paris'e gitti.

İngiltere, İtalya, İspanya hükümet başkanlarının yanı sıra Türkiye Başbakanı

Ahmet

Davutoğlu da yürüyüşe katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri

Mahmud Abbas da törenlere katılan isimler arasındaydı.

Yürüyüş sırasında 2 bin 200 polis memuru görev yaptı. Çatılara keskin nişancılar

yerleştirildi. Paris genelinde bu önlemlere ek olarak 2 bin polis ve 1350 asker görev

yaptı.

Fransa genelinde İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 700 bin insan sokaklarda

sessiz yürüyüşler düzenleyerek saldırılarda ölen insanları andı.

