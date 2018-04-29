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BBC Türkçe

Paris Belediyesi karar verdi: Şişme kadın 'genelevi' kapanmayacak

Paris Belediyesi, silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 euro alan işletmenin genelev olmadığına, dolayısıyla yasaları ihlal etmediğine karar verdi. Komünistler ve feministler işletmenin bir genelevden farklı olmadığını ve kadını aşa

29 Nisan 2018 20:30

Paris Belediye Meclisi, müşterilerinden silikon şişme kadınlarla bir saat geçirmek için 109 dolar alan bir işletmenin kapatılması yolundaki başvuruyu reddetti.

Komünist belediye meclisi üyeleri ile feminist gruplar Paris Belediyesi'ni durumu inceleyip Xdolls'un kapatılıp kapatılamayacağına karar vermeye çağırmıştı.

Şikayetin temelinde bu işletmenin fiilen bir genelev gibi çalıştığı ve faaliyetinin kadınları aşağılayıcı olduğu tezleri yatıyordu.

Fransa'da genelev sahibi olmak ve işletmek yasak.

Fakat polis belediye meclisi toplantısı öncesinde işyerini ziyaret etti ve yasaların çiğnenmediğini bildirdi.

Komünist belediye meclisi üyesi Nicolas Bonnet ortak bir açıklama ile belediyenin kararını derin üzüntüyle karşıladıklarını bildirdiler.

İki üye "Fazlasıyla gerçeğe yakın insansı şişme bebekler kullanan bu işletme, genelevleri yeniden ortaya sürmek için icad edilmiş son buluştur" dediler.

Oulaldj ve Bégué silikon şişme kadınla seksi "Kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkinin insansızlaştırılmasının dorukları" diye tanımladılar ve işletmeyi bu yolla kadınların fuhuş ağlarıyla sömürülmesi ve kadın ticaretinin vahametini gizlemekle suçladılar.

Bu yılın başlarında açılan Xdolls şirketi faaliyetini Paris'te sıradan bir apartman dairesinde sürdürüyor ve kendisini 'oyun merkezi' diye tanımlıyor.

Xdolls'un sahibi Joachim Lousquy müşterilerinin genellikle erkek olduğunu, bazen çiftlerin de geldiğini söylüyor.

Mekanda 3 oda ve odaların her birinde 1 metre 45 santimetre boyunda, değerleri birkaç bin euro olan şişme kadınlar var.

Müşteriler internet üzerinden randevu alıyor ve ödemeyi de yine internet üzerinden yapıyor.

İşletme sahibi Joachim Lousquy, mekanın tam adresinin gizli tutulduğunu, komşuların dahi bu durumdan haberdar olmadığını açıklıyor.

Lousquy şişme bebeklerin birer seks oyuncağı olduğunu ve kadınları aşağıladığı görüşüne katılmadığını da söylüyor.

Paris Belediyesi 'şişme kadın genelevi' için karar verecek
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