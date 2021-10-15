Paris Belediye Başkanı Hidalgo, Fransa Sosyalist Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı oldu

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Fransa Sosyalist Partisi, 2022'nin Nisan ayında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu seçti.

Cumhurbaşkanlığına aday olmayı planladığını geçen ay duyuran Hidalgo, çevre politikaları ve sosyal konuları merkezine alan bir kampanya yürüterek mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u geçmeye çalışacak.

Sosyalist Parti, perşembe akşamı ön seçimlerde oyların yüzde 90'ı sayılırken Hidalgo'nun parti üyelerinin yüzde 72'sinden fazlasının desteğini aldığını bildirdi. Diğer aday eski tarım bakanı Stepahne Le Foll'du.

Anketlere göre cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün olsaydı Hidalgo 4 ila 7 puan arası bir oy alacaktı. Bu, Hidalgo'nun cumhurbaşkanlığını kazanabilmesi için nisan ayına kadar önündeki 6 adayı geçmesi gerekeceği anlamına geliyor.

Macron henüz adaylığını açıklamadı, ancak Cumhurbaşkanı'nın görevini sürdürmek için yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Macron'un anketlerde ortalama yüzde 24 ile ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Onu yüzde 16 ile aşırı sağcı Marine Le Pen ve yüzde 15 ile milliyetçi TV yorumcusu Eric Zemmour takip ediyor.