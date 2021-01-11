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Dünya

Paris Belediye Başkanı duyurdu: Champs-Élysées dev bir bahçe olacak

11 Ocak 2021 08:54

Fransa’nın başkenti Paris’in ünlü Champs-Élysées meydanının “dev bir bahçeye” çevrilmesine karar verildi. Champs-Élysées’nin dönüştürülmesi için ayrılan 250 milyon Euro’nun 2024 Yaz Olimpiyatları’ndan sonra kullanılacağı belirtildi. 

The Guardian’da yer alan habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2019’da planlanan projenin Champs-Élysées meydanını “dev bir bahçeye” çevireceğini söyledi. 

Hidalgo “Efsane cadde son 30 yılda büyüsünü kaybetmeyi başladı. Parisliler buraya uğramayı bıraktı ve Sarı Yelekliler gibi krizlerle karşı karşıya kaldı. Çoğu zaman ‘dünyanın en güzel caddesi’ denilir ancak her gün buraya çalışmaya gelenler olarak aynı fikirde değiliz” dedi. 

Hidalgo, Champs-Élysées meydanının “Paris’in meydanında güzel bir bahçe” olacağını söyledi. 

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