Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şehri 2026'ya kadar yüzde 100 bisiklete uygun hâle getirme planını açıkladı

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Fransa’da cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, başkent Paris’i 2026 yılına kadar yüzde 100 bisiklete uygun hâle getirme planını açıkladı.

France 24’te yer alan habere göre, 2014 yılından bu yana Paris Belediye Başkanı olan Anne Hidalgo, şehri tamamen bisikletlere uygun hâle getirmek için 100 milyon Euro’luk projesini açıkladı.

Hidalgo, belediye başkanlığı süreci boyunca şehirdeki araçların azaltılmasını savunmuştu. Paris’te bir süredir otopark yerleri kaldırılıyor, araba yolları bisiklet yoluna ya da yaya yoluna çevriliyordu.

Hidalgo, Paris’e 130 kilometrelik yeni bisiklet yolları eklenmesi ve ‘Korona yolu’ adı altında pandemide kapanma döneminde spor yapmak için kurulan 52 kilometrelik yolun kalıcı bisiklet yolu hâline getirilmesi planını açıkladı.

Şehir konseyi, Paris’in merkezindeki bölgelerin tamamen yayalara ayrılmasına ilişkin bir plan olduğunu da açıkladı.

Eylül ayında alınan bir kararla Paris’te hava kirliliğinin azaltılması için şehir geneli hız sınırı saatte 30 kilometreye düşürülmüştü.