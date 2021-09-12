Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı

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Fransa’da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 seçiminde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

İki kere Paris Belediye Başkanı seçilen sosyalist belediye başkanı Anne Hidalgo, Rouen şehrinde yaptığı açıklamada, 2022’de cumhurbaşkanlığı için yarışacağını söyledi.

Konuşmasında Hidalgo, "Bizi birleştirmesi beklenen 5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi hiç olmadığı kadar böldü. Sosyal sorunları çözmesi bekleniyordu ama daha da kötüleştirdi. Yer yüzünü koruması bekleniyordu ancak ekolojiye sırtını döndü." dedi.

62 yaşındaki Hidalgo’nun belediye başkanlığı dönemi boyunca Paris’te 2015 terör saldırıları, Sarı Yelekler eylemleri, Notre Dame Katedrali yangını gibi kritik gelişmeler yaşanmıştı. Hidalgo, Paris’te araç sayısını azaltarak daha yeşil bir şehir inşa etme yönünde girişimleriyle tartışmalara neden olmuştu.

Anketler, şu an için Sosyalist Parti tarafından aday gösterilmesi durumunda Hidalgo’nun seçimin ilk turunda yüzde 7-9 arasında bir oy alabileceğini gösteriyor.