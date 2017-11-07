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Dünya

Paris Anlaşması'nı imzalamayan tek ülke kalıyor: ABD

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Suriye de Paris Anlaşması’nı imzalayacağını duyurduktan sonra iklim değişikliğiyle mücadele etmek üzere yapılan anlaşmayı tek imzalamayan ülke kaldı: ABD

07 Kasım 2017 20:46

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Suriye de Paris Anlaşması’nı imzalayacağını duyurduktan sonra iklim değişikliğiyle mücadele etmek üzere yapılan anlaşmayı tek imzalamayan ülke kaldı: ABD.
Birleşmiş Milletler’in (BM) 197 üyesinden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 196 ülke iklim değişikliğiyle mücadele için Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesine onay verdi.
BM üyesi 196 ülkeden sadece 28 tanesi Paris Anlaşması’nı kendi ulusal yasalarına dahil etmek için henüz bir taahhüt vermedi. Türkiye de bu taahhütü vermeyen ülkelerden biri.
Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleşen COP23 İklim Değişikliğiyle Mücadele Konferansı’nın ikinci gününde Suriye de anlaşmayı imzalama niyetini açıkladı.
Suriye, 2011’den beri ülkeyi harap eden sivil savaş nedeniyle anlaşmayı imzalamamıştı.
Bu açıklamayla birlikte Paris Anlaşması’nı imzalamayan ve imzalama vaadi vermeyen tek ülke ABD oldu.  

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