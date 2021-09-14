Paris Anlaşması'ndan bu yana, inşası planlanan termik santrallerin çoğu rafa kaldırıldı

İklim gruplarının raporu, Paris Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana dünyanın planlanan santrallerinin dörtte üçünden fazlasının rafa kaldırıldığını, yani 44 ülkenin artık kömürlü termik santral planları olmadığını ortaya koydu.

Yenilenemez enerji kaynakları kullanımının azalarak biteceğine işaret eden araştırmalara göre, yeni kömür santralleri küresel olarak, 2015'ten bu yana düşüşe geçti.

İklim grubu Ember'den Dave Jones, "Yalnızca beş yıl önce inşa edilmesi planlanan çok sayıda yeni kömürlü termik santral vardı, ancak bunların çoğu ya resmi olarak durduruldu ya da inşa edilmesi pek mümkün değil" dedi.

Raporda, dünyadaki kömür santrali planlarının yarısından fazlasının sorumlusu olan Çin'in Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş ile birlikte projeleri rafa kaldırmayı tercih etmesi durumunda, boru hattındaki kömür santrallerinin sayısının neredeyse yüzde 90 oranında azalacağı belirtildi.