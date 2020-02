Paris Anlaşması için kritik önemdeki Küresel İklim Eylem Zirvesi başladı

San Francisco, 13 Eylül (DHA) – Aralık ayında gerçekleşecek Paris Anlaşması COP24 toplantısı öncesinde iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip bir yol haritasının oluşacağı \"Küresel İklim Eylem Zirvesi (GCAS)\" başladı.

San Francisco’da gerçekleşen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından eyalet başkanları, belediyeler, iş dünyası liderleri GCAS kapsamında bir araya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan geri çekildiğini açıklamasının ardından gerçekleşen zirve, iş dünyasının konuya ilişkin mesajını vurgulaması açısından da büyük öneme sahip. Toplam 4000’i aşkın üst düzey katılımcının, 25 oturum ve 400 yan etkinlikte, 500’den fazla somut sera gazı emisyonu azaltım hedefi açıklanması bekleniyor.

12 Eylül’de başlayan zirveye;

- çevre ve iklim alanlarında çalışmalarıyla ünlü ekonomist Lord Nicholas Stern,

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Eylemi Özel Temsilcisi, Bloomberg’in kurucusu ve New York eski belediye başkanı ünlü milyarder Michael Bloomberg,

- New York Belediye Başkanı Bill de Blasio,

- Paris Anlaşması’nın mimarlarından olan Laurence Tubiana and Christiana Figuarres,

- Çin özel temsilcisi Xie Zhenhua,

- San Francisco Belediye Başkanı London Breed,

- Unilever CEO’su Paul Polman,

- ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore,

- ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry,

- ABD eski Dışişleri Bakanı George Schultz gibi isimler de katılıyor.

Liderler, iklim değişikliğine karşı mücadeleyi yeni bir düzeye taşımak amacıyla toplanıyor.

Zirve, Aralık ayında yapılacak ve Paris Anlaşması’nın uygulanması için kritik öneme sahip olduğu belirtilen COP24 toplantısı öncesi düzenleniyor.

Zirve, somut iklim eylemlerinin, küresel mücadeleye yarattığı fiili etkilerini gözler önüne serecek ve geçtiğimiz hafta Bangkok’ta iklim müzakereleri yapan ülkelere, COP24 öncesi mesaj verilmesi planlanıyor.

Bangkok’ta sınırlı da olsa önemli adımlar atıldı, ancak halen Paris Anlaşması’nın kurallar kitabının oluşabilmesi için önemli kararlar alınması gerekiyor.