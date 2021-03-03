Paris, 60 yıldır intihar olduğunu savunuyordu: Macron, Cezayirli bağımsızlık yanlısı avukatı Fransa'nın öldürdüğünü itiraf etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın 60 yıl önce Cezayirli milliyetçi avukat Ali Boumendjel'i işkence ederek öldürdüğünü ve cinayetin üzerini kapattığını itiraf etti.

France 24'te yer alan habere göre, 1957 yılında hayatını kaybeden Cezayirli avukat Ali Boumendjel'in torunlarıyla görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa adına" yaptığı açıklamalarda Boumendjel'in 60 yıl önce Fransız ordusu tarafından gözaltına alındığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü kabul etti.

Fransa yıllardır Boumendjel'in gözaltında yaşamına son verdiğini iddia etmişti. Boumendjel'in eşi ve aile üyeleri yıllardır ölümünün arkasındaki gerçeğin ortaya çıkması için çabalıyordu.

Macron'un ofisinden yapılan resmi açıklamada "Tarihimize karşıdan baktığımızda, gerçeği kabullenmek bütün açık yaraların iyileşmesini sağlamayacak ancak gelecek için bir yol çizmemizi sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

Fransa'nın koloni dönemi sonrası doğan ilk cumhurbaşkanı olan Macron, görevi süresince Fransa'nın 1962'de bağımsızlığını ilan eden Kuzey Afrika'daki sömürge ülkelerine yönelik şiddet eylemleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

Macron, 2018'de Fransa'nın savaşta "işkenceyi kolaylaştıran" bir sistem yarattığını söylemiş, bağımsızlık yanlısı Fransız matematikçi Maurice Audin'in Cezayir'de öldürüldüğünü kabul etmişti. Macron geçen yıl da Fransız tarihçi Benjamin Stora'yı Fransa'nın sömürgeci geçmişini incelemek üzere görevlendirmişti.