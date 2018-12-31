Paris 2019'a yoğun güvenlik önlemleri ile girecek

Son haftalarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform politikasını protesto eden Sarı Yelekliler'in yoğun protesto gösterilerine sahne olan Fransa'nın başkenti yeni yılı yoğun güvenlik önlemleriyle karşılamaya hazırlanıyor. LCI televizyon kanalına konuşan Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, yılbaşı gecesi kentte yaklaşık 12 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Delpuech ayrıca aralarında itfaiye ve ilkyardım ekiplerinin de bulunduğu 6 bin kişinin de yılbaşı gecesi görev başında olacağını kaydetti. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, tüm ülkede 147 binden fazla kişi bu kapsamda görev yapacak. Sarı Yelekliler de yılbaşı akşamı gösteri yapmaya hazırlanıyor.

Kutlama yapmak için yüz binlerce kişinin toplanması beklenen Paris'in gözde bulvarı Champs-Élysées'de polis özel güvenlik önlemleri alacak. Paris Emniyet Müdürü Delpuech, bulvara çıkmak isteyen herkesin kontrolden geçirileceğini, cam şişelerin ve havai fişek benzeri piroteknik malzemelerin sokulmasının yasak olduğunu açıkladı. Champs-Élysées'deki yılbaşı kutlamalarının kapsamında Zafer Takı'nda havai fişek gösterisi yapılacak. Bunun dışında Paris'te her yıl olduğu gibi havai fişek ve piroteknik malzeme yasağı var.

Sarı Yelekliler de gösteri hazırlığında

Fransa'da süren terör tehdidinin yanı sıra güvenlik güçleri, Sarı Yelekliler'in yine gösteri düzenleyeceklerini duyurmaları nedeniyle de görev yapacak. Sarı Yelekliler Champs-Élysées'deki yılbaşı kutlamalarına katılacaklarını duyurdular. Facebook üzerinden yapılan duyuruda "şiddet içermeyen ve kutlamalı" bir protesto ifadesi kullanılıyor. Facebook'taki etkinlik sayfası üzerinden gösteriye katılacağını bildirenlerin sayısı Pazartesi öğlen saatlerinde 9 bine yaklaşıyordu.

Sarı Yelekliler'in eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başlamıştı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler nedeniyle Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa / AÜ,GA

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