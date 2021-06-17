Paribu ödenmiş sermayesini 40 milyon TL'ye çıkardı, yeni şirket kurdu

Kripto para borsası Paribu, ödenmiş sermayesini 40 milyon TL'ye yükseltti. Paribu’nun ödenmiş sermaye artışı 26 Mayıs tarihli 10335 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamada eski sermayenin tamamının ödenmiş olduğu, yeni artışın ise dağıtılmamış geçmiş yıl kârlarından karşılandığı belirtildi.

Şirket ayrıca 50 milyon TL sermaye ile finansal teknolojiler alanında geliştirmeler yapacak olan Stoken Finansal Teknolojiler AŞ adında yeni bir şirket kurdu.

Söz konusu yeni şirket, Blokzincir tabanlı yazılım çözümleri de geliştirerek bu alanda yatırımlar yapacak.