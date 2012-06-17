Parfümü nereye sıkmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Victoria Beckham, Jane Birkin, Manolo Blahnik ve Michelle Obama gibi ünlü isimlerin vazgeçemediği parfümleri tasarlayan parfümör Lyn Harris, kokunun aşk için zemin hazırladığını söyledi. Ona göre parfüm enseye sürülmeli...

Habertürk gazetesinden Aysun Öz Kaşi'nin haberi şöyle:

"Kokuyu öpülmek istediğiniz yere sürün" demiş Coco Chanel, "ne diyorsunuz" diye sordum. "Kesinlikle doğru" dedi. Parfüm dünyasının duayenleri arasında yer alan İngiliz parfüm evi Miller Harris'in tasarımcısı Lyn Harris, parfüm sürülecek bir diğer doğru noktayıysa "ense" olarak gösterdi.

Victoria Beckham, Jane Birkin, Helena Bonham Carter, Manolo Blahnik ve Michelle Obama gibi ünlü isimlerin vazgeçemediği kokuları tasarlayan ünlü parfümör Lyn Harris, dünyadaki sayılı parfümörlerden. Geçen hafta İstanbul'a gelerek parfüm tasarım butiği La Déesse'te eğitim veren Harris'in burnu öyle hassas ki uçakta yerini değiştirmek zorunda bile kalabiliyor. İnanmayacaksınız ama buram buram parfüm kokusundan rahatsız oluyor.



'En güzeli oğlumun kokusu'



Onun için en güzel kokuysa, tüm anneler için en güzel olanı, yavrusunun kokusu. "Okuldan geldiğinde ensesini koklamayı çok severim" diyor. Ayrıca ilham aldığı yağmur ve tabiat kokularına da bayılıyor.

Söz, kokunun aşktaki payına gelince de kokunun aşk için etkileyici atmosferi yarattığını söylüyor. Baştan çıkaran kokuları şöyle özetliyor Harris: "Doğal kokular feremonları harekete geçirir. Hayvan kaynaklı parfüme kalıcılık veren amber ve misk kokularının, insanları etkileyen binlerce farklı notası vardır."

Ancak kokunun erkek ve kadın için öneminden bahseden Harris'e göre kadınlar daha çok aksesuar olarak kullanıyor, erkeklerse maskülenliğini koruyup vurgulamak için...



'Türk kadınına oryantal koku'



Tıpkı aksesuar, çanta ve ayakkabıların kişilik hakkında fikir vermesi gibi, soyut bir kavram olan kokunun da karakter yorumlamada etkisi büyük. Harris, kokudan karakter tahlili de yapabiliyor.

Dışarıdan kendinden emin göründüğünü söylediği Türk kadınlara parfüm seçimi konusunda öneriyse şöyle: "Koyu renk saçlı, esmer tenli Türk kadınlar baharatlı kokuları tercih edebilir. Ayrıca odunsu, misk ve amber notalı kokular kendine güvenli, inançlı ve gururlu kadınlar için ideal."



'Parfüm almaya yorgun gitmeyin'



Lyn Harris parfüm seçmenin püf noktalarını şöyle sıraladı:

"Parfüm seçiminde ruh hali önemli rol oynar. Bu nedenle stresli bir günde parfüm alışverişi yapılmamalı. Terli ve yorgun da olunmamalı.

Koyu tenli ve koyu renk saçlı insanlara daha oryantal; kızıl tonlu insanlara odunsu, meyve notaları içeren; sarışın, beyaz tenlereyse beyaz çiçeklerden edinilmiş, hafif ve taze kokuları önerebilirim."