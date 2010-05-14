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Sağlık

Parfümler sağlığımızı tehdit ediyor

Kanada'da en çok satılan parfümlerde, sağlığa zararlı en az 10 kimyasal madde bulundu. Maddeler erkeklerde sperm anormalliklerine yol açıyor.

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - Kanada'da en çok satılan parfümlerde, sağlığa zararlı en az 10 kimyasal madde bulundu. Maddeler erkeklerde sperm anormalliklerine yol açıyor.

Kanada’daki bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı araştırma, bu kimyasal maddelerin bileşiminin basit alerjiden, iç salgı bezlerinin işleyişinin bozulmasına kadar bazı hastalıklara neden olabileceğini gösterdi.

Kaliforniya’daki bağımsız bir laboratuarda test edilen 17 parfümden 12’sinde erkek bebeklerin genital organlarında gelişim bozukluklarına ve yetişkin erkeklerde sperm anormalliklerine yol açan dietil fitalat maddesi belirlendi.

Test edilen parfümlerde ortalama 14 "gizli" kimyasal maddenin bulunduğu ve yasal boşluk nedeniyle bu bileşenlerin parfüm adı altında bir araya getirildiği belirtildi.

"http://www.toxicnation.ca/" internet sitesinde yayımlanan araştırmayı yapan sivil toplum kuruluşu Çevre Çalışma Grubu’ndan Jane Houlihan, derinin parfümlerdeki kimyasal maddeleri emdiğini ya da bu maddelerin solunduğunu, dolayısıyla tehlikeli bileşenlerin hamileler ve yeni doğanların da vücuduna girdiğini vurguladı.

Kanada Sağlık Ajansı ise araştırma sonuçlarının bir kopyasını aldıklarını ve sonuçların değerlendirildiğini açıkladı.



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