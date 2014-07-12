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Dünya
Deutsche Welle

Parfüme AB ayarı

Avrupa Birliği Komisyonu parfüm üretiminde üç kimyasal maddenin kullanımını yasakladı.

12 Temmuz 2014 13:18


Meşe üzerinde yetişen liken. Yasaklanan maddelerinden biri bu. Kokuyu uzun süre koruduğu için aranan bir bitki.
Parfüm üreticileri 2015'e dek liken yerine başka bir çözüm bulmak zorunda...

Parfüm üreticisi Patricia De Nicolai: "Bazı karışımlarda, aynı etkiyi veren yeni maddeler kolayca bulunabiliyor.Bazılarında zor ve haftalar sürebiliyor. Bu tür işler asıl görevimiz olan yeni kokular geliştirmemize engel oluyor. "

Klasikleşmiş Chanel No 5 de yasaktan etkilenecek. Karışımı yeniden yapılacak.

'Piyasadan çekilen ürün yok'

Komisyon ise uygulamayı savunuyor. Yetkililere göre, yasak nedeniyle piyasadan hiçbir parfüm çekilmeyecek, sadece bazı maddeler kullanılmayacak.

AB Komisyonu Sözcüsü David Hudson: "İnsan sağlığını, sanayinin gereksinimleriyle ölçmeliyiz. Bu yüzden üç kimyasalı yasaklıyoruz. Diğerlerinde de yasal sınırı aşağıya çekerek, alerjik durumların ortaya çıkmasını engelliyoruz."

Almanya'da üç kişiden birinin alerjisi var. Nikelden sonra, koku veren maddeler alerjiyi körükleyen ikinci etken. Cilt tahrişinden boğulmaya kadar uzayabilen semptomlar gösterebiliyor.

Bu yüzden gelecekte parfüm ambalajlarının üzerine içerik daha ayrıntılı olarak yazılacak. Ama üreticiler bu duruma tepki gösteriyor. Çünkü gizli reçetelerinin deşifre olmasından ve taklitlerinin üretilmesinden endişe ediyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Birliği KomisyonuPatricia Nicolai:ChanelKomisyonu Sözcüsü David Hudson:Deutsche Welle Türkçe DW/JJ/TY/HS/NH

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