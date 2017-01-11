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Ekonomi

Parfüm, şampuan ve diş macunundan ek vergi alınacak

Bakanlar Kurulunun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

11 Ocak 2017 15:14

Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak.

Bakanlar Kurulunun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İthalat Rejimi Kararına ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mumların da yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak. 

Eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak

Bu kapsamda tahsil edilecek toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini  aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

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