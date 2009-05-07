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Yaşam

Parfüm kullanmanın püf noktaları

Parfüm satın alırken ve kullanırken nelere dikkat etmek gerektiğini biliyor musunuz?

07 Mayıs 2009 03:00

Parfüm satın alırken ve kullanırken nelere dikkat etmek gerektiğini biliyor musunuz?

Trendy dergisi parfüm kullanmanın püf noktalarını yazdı.

Alırken...

*Parfüm alışverişi için sabah erken saatleri tercih et. Bu saatlerde burun daha hassas olur ve böylece daha doğru bir karar verebilirsin.

* Parfümü denerken, bileklerine uzaktan püskürtmeli ve kurumasını bekledikten sonra kalan kokuyu koklamalısın.

* Bir parfümü asla şişeden koklayarak test etme! Teninde nasıl duracağı çok daha önemli!

*Parfüm alırken kolunun üst kısmına kokuyu uygula ve 10 dakika bekle.

*Parfüm alırken son moda parfümler yerine tenine uygun olanları tercih et.

Kullanırken...

*Parfümü sadece vücuduna değil, elbiselerinin üzerine de sıkarsan, kokun gün boyu kalır. Tabii öncelikle parfümün leke bırakmayacağından emin olmalısın.

*Parfümünü asla güneşe maruz kalacağın günlerde kullanma! Aksi halde cildinin tahriş olmasına ve cildinde lekeler oluşmasına neden olabilirsin.

*Parfümünün uzun süre etkisini korumasını istiyorsan, temiz cilde uygulamalı ve 20 cm uzaktan sıkmalısın. Böylelikle çok daha fazla yere koku gelmiş olur.

*Gündüz tenine uygun hafif kokuları, gece ise biraz daha ağır kokuları tercih edebilirsin.

*Spor yapmadan önce parfüm kullanmamalısın.

*Aynı anda üç ya da daha fazla koku kullanmamalısın. Hepsi birbirine karışacağı için yeni fakat kötü bir kokun olabilir.

*Parfümünü kulak arkası, bilekler ve boyun çukuruna sıkarsan, üzerindeki koku çok daha uzun süreli kalır.

*Geçtiğin yerde kalıcı bir etki bırakmak istiyorsan, dizlerinin arkalarına ve saçlarına da parfüm sıkmalısın.

*Parfümünün daha uzun süre dayanmasını ve bozulmamasını istiyorsan, mutlaka kutusunda ve güneş görmeyen bir yerde saklamalısın.

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