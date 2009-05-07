Parfüm kullanmanın püf noktaları

Parfüm satın alırken ve kullanırken nelere dikkat etmek gerektiğini biliyor musunuz?
Trendy dergisi parfüm kullanmanın püf noktalarını yazdı.
Alırken...
*Parfüm alışverişi için sabah erken saatleri tercih et. Bu saatlerde burun daha hassas olur ve böylece daha doğru bir karar verebilirsin.
* Parfümü denerken, bileklerine uzaktan püskürtmeli ve kurumasını bekledikten sonra kalan kokuyu koklamalısın.
* Bir parfümü asla şişeden koklayarak test etme! Teninde nasıl duracağı çok daha önemli!
*Parfüm alırken kolunun üst kısmına kokuyu uygula ve 10 dakika bekle.
*Parfüm alırken son moda parfümler yerine tenine uygun olanları tercih et.
Kullanırken...
*Parfümü sadece vücuduna değil, elbiselerinin üzerine de sıkarsan, kokun gün boyu kalır. Tabii öncelikle parfümün leke bırakmayacağından emin olmalısın.
*Parfümünü asla güneşe maruz kalacağın günlerde kullanma! Aksi halde cildinin tahriş olmasına ve cildinde lekeler oluşmasına neden olabilirsin.
*Parfümünün uzun süre etkisini korumasını istiyorsan, temiz cilde uygulamalı ve 20 cm uzaktan sıkmalısın. Böylelikle çok daha fazla yere koku gelmiş olur.
*Gündüz tenine uygun hafif kokuları, gece ise biraz daha ağır kokuları tercih edebilirsin.
*Spor yapmadan önce parfüm kullanmamalısın.
*Aynı anda üç ya da daha fazla koku kullanmamalısın. Hepsi birbirine karışacağı için yeni fakat kötü bir kokun olabilir.
*Parfümünü kulak arkası, bilekler ve boyun çukuruna sıkarsan, üzerindeki koku çok daha uzun süreli kalır.
*Geçtiğin yerde kalıcı bir etki bırakmak istiyorsan, dizlerinin arkalarına ve saçlarına da parfüm sıkmalısın.
*Parfümünün daha uzun süre dayanmasını ve bozulmamasını istiyorsan, mutlaka kutusunda ve güneş görmeyen bir yerde saklamalısın.