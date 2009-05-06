Parfüm kokulu esrar sevkiyatı

Hatay’ın Belen İlçesi'nde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ağır parfüm kokulu cam kavanozlardan 6 kilo esrar çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay-Adana karayolunda yaptığı uygulama sırasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Bagajdaki eşyaları tek tek inceleyen polis, ağır parfüm kokan çantayı şüphe üzerine açıp, kontrol ettiğinde, kıyafetlerin arasına yerleştirilmiş 2 cam kavanoz buldu. Açılan kavanozlarda toplam 6 kilo esrar ele geçirilirken, çantanın sahibi olduğu belirlenen 34 yaşındaki Abdulkadir Y. gözaltına alındı.



Narkotik polisleri, uyuşturucunun kokusunu engellemek için cam kavanozlara konulduğunu üzerine de dikkat çekmemesi için parfüm sıkıldığını söyledi.

