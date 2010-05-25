Pardus Kurumsal 2 İçin Geri Sayım Başladı

T24- Açık kaynak dünyasının ülkemizdeki temsilcisi Pardus’un KOBİ’ler ve büyük ölçekli kurumlar için geliştirdiği Kurumsal 2 sürümünde geri sayım başladı. Yenilikçi özellikleri ile kurumlara birçok avantaj ve kullanım kolaylığı sunan Pardus Kurumsal 2’nin ilk deneme sürümü Alpha sunuculardaki yerini aldı. Kurumsal 2 Alpha’nın taşıdığı “ilkler” kullanıcılara çok sayıda kullanım kolaylığı ve avantaj sunuyor.





Yeni özellikleriyle Pardus Kurumsal 2 Alpha



Pardus geliştiricilerinin ve iş ortaklarının test ve entegrasyon çalışmaları sonunda Kurumsal 2 Alpha sürümünü hazırladıklarını belirten Pardus Kurumsal 2 Sürüm yöneticisi Ozan Çağlayan şunları söyledi:

“Pardus açık kaynak dünyasının tüm avantajlarını, yenilikçi bir anlayış ile sunmaya devam ediyor. Bunun son örneği olan Pardus Kurumsal 2’de Alpha sürümü ile birlikte son aşamaya geldik. Sürümümüzü, geliştirme aşamasında gelen hata düzeltmeleri ile eksiksiz bir hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Kurumlar Pardus Kurumsal 2’de çok sayıda yeniliği, kolaylığı ve avantajı keşfedecekler. Açık kaynak dünyasının üstünlüklerini bir kez daha açığa çıkaran yeni sürümümüzün kısa süre içinde geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgi odağı haline geleceğine inanıyoruz.”



Pardus Kurumsal 2’nin Alpha deneme sürümü, kolay kullanılabilen, kararlı, hızlı ve güvenli bir masaüstü ortamı ve binlerce özgür yazılım sağlıyor.





Pardus Kurumsal 2 Alpha, KDE masaüstü ortamının kararlılığını kanıtlamış 3.5.10 sürümü, gelişmiş sürücü desteği ve büyük bir yazılım deposu ile birlikte sunuluyor.



Pardus Kurumsal 2 Alpha sürümü, temel masaüstü ve altyapı bileşenlerinin en son sürümlerini içeriyor. Linux çekirdeği 2.6.32.13, OpenOffice.Org 3.1.1.5, Mozilla Firefox 3.6.3, Mozilla Thunderbird 3.0.4, Gimp 2.6.8, Xorg 1.7.7, Python 2.6.5 güncellenmiş bileşenlerin sadece birkaçı. Kurumsal 2 Alpha sürümü aynı zamanda Evolution e-posta istemcisini de bünyesinde barındırıyor.



Alpha sürümü ile beraber kullanıcılara, geleneksel Pardus ağ yönetim altyapısının yanında GNOME Network Manager ağ altyapısı da alternatif olarak sunuluyor. Böylece kablolu ve kablosuz ağ bağlantılarının yanında VPN, 3G, UMTS gibi bağlantı teknolojileri de sorunsuzca kullanılabiliyor.



Alpha sürümü aynı zamanda sunucu tabanlı hizmetlerle ilgili de onlarca yenilik içeriyor. OpenAFS dağıtık dosya sistemi, LDAP destekli kerberos kimlik doğrulama, daha kararlı bir akıllı kart altyapısı, yeni hizmetlerin en dikkat çekicileri arasında yer alıyor.





Pardus Kurumsal 2 Alpha sürümü, Türkçe dahil tüm dil desteklerini ve Mozilla Thunderbird gibi bazı popüler masaüstü uygulamalarını içeren bir DVD kalıbı olarak sunuluyor. Bu kalıbın bir USB belleğe ya da diske yazılarak kurulumun gerçekleştirilmesi ise tıpkı Pardus 2009'da olduğu gibi Pardus Kurumsal 2 Alpha sürümünde de mümkün.



Pardus Kurumsal 2 Alpha sürümü her zaman olduğu gibi Pardus ftp sunucularından indirilebilir.



TÜBİTAK UEKAE Hakkında



TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü), kalifiye personeli ve uluslararası alanda kabul görmüş altyapısı ile bilgi güvenliği haberleşme ve ileri elektronik alanlarında teknolojik çözümler üretmekte ve uygulamaktadır. 1972 yılında kurulan UEKAE, 35 yılı aşkın bir süredir kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak Ar-Ge projeleri üzerinde çalışmaktadır. Bu geçen süre içerisinde gelişimini devam ettiren UEKAE, bünyesinde bulunan Kripto Analiz Merkezi, Ürün Geliştirme Bölümü, İLTAREN, Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı, EMI/EMC/TEMPEST Test Laboratuvarı, Akustik Test ve Analiz Laboratuvarı, Ortak Kriter Test Merkezi ve Optoelektronik Laboratuvarları ile öncelikle ulusumuz sonra tüm Dünya için araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. (www.uekae.tubitak.gov.tr )

Pardus Hakkında



Pardus, TÜBİTAK UEKAE bünyesinde geliştirilmekte olan Linux temelli, özgür yazılım lisanslı bir ulusal işletim sistemidir. Pardus, bilişim okur-yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak şekilde internet araçları, ofis seti, çokluortam oynatıcı ve düzenleyiciler, oyunlar ve diğer pek çok yazılım ile tek bir CD'de gelir; hızla yüklenip, kolayca kullanılabilir. Pardus Türkçe'yi tam ve düzgün destekler, Türkçe dışında 11 dünya dilinde kurulu ve 60'ın üzerinde dilde çalışır. Pardus, dünyaya yayılmış yüzbinlerce bireysel kullanıcı yanında pek çok kamu kuruluşu, sivil toplum örgütü, üniversite ve özel şirket tarafından da kullanılmaktadır. www.pardus.org.tr