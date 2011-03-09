'Pardon, çocuğunuzu çalımışız'

T24- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir otomobili içindeki çocukla birlikte gasp eden iki kişi, daha sonra iki yaşındaki çocuğu geri getirdi.



Thabile Kumalo'nun otomobili evinin önünde silahlı iki kişi tarafından gasp edildi. Kumalo, araç kaçırıldıktan sonra çocuğunu bir daha hiç göremeyeceğinden korktu.

G.Afrika'dra yayımlanan Star gazetesine konuşan Kumalo, 'Hırsızlardan biri iyi bir insan gibi görünüyordu. Ona çocuğumu bir yerde bırakması için yalvardım.

Olaydan birbuçuk saat sonra, hırsızlar çocuğu getirip evinin önüne bıraktı.

Yaşananlar, geçtiğimiz yıllarda ülkede büyük bir başarı yakalayan Tsotsi adlı filmin senaryosuyla büyük bir benzerlik taşıyor.

Filmde de genç bir hırsız, içindeki bebekle beraber bir otomobili çalıyor ve olanlar yaşam biçimini sorgulamasına yol açıyor.

Kumalo, geçen Pazar akşamı yaşanan olayda annesi ve kızıyla birilkte evine gittiğini söyledi.

Kumalo, 'Cep telefonu ve cüzdanlarımızı istedim. Ben de evde olduğunu söyledim. Bebeğimi vermelerini istedim. Çocuğu dışarı çıkarmaya çalıştılar, ama sanırım çok gerginlerdi, dolayısıyla çıkaramadılar. Sonra annemi arabadan çıkartıp uzaklaştılar' dedi.

Kumalo hırsızları çocuğunu öldürebileceğinden korktuğunu söyledi. Kumalo, 'Çocuk ağlar, bu da onları kızdırır ve bebeğimi vururlar diye korktum' şeklinde konuştu.

Polisin hırsızları yakalamak için bir soruşturma başlattığı kaydedildi.