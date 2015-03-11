Parçalanarak öldürülen ateist yazarın eşi konuştu

Bangladeş ziyareti sırasında palalı kişilerin saldırısına uğrayan Avijit Roy'un eşi Rafida Bonya Ahmet konuştu.

ABD'de yaşayan ve Amerikan vatandaşı olan ateist yazar Avijit Roy, eşiyle birlikte bir kitap fuarına katılmak için gittiği Bangladeş'te paramparça edilerek öldürülmüş, eş Rafida Bonya Ahmet ise ağır yaralanmıştı.

Roy ve eşi, laikliği ve bilimi destekleyen, Bengali dilinde bir blog yazıyordu. Ayrıca çift sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ateizmi "Bilimsel veya akla yatkın olmayan her türlü inanca karşı çıkan, akılcı bir kavram" tanımlamasıyla savunmuştu.

Çift, Mukto-mona (özgür akıl) adlı blogdaki paylaşımlar nedeniyle daha önce defalarca tehdit edilmişti.

BBC'ye konuşan Ahmet, laiklik ve bilim hakkındaki fikirlerini ifade etmeye devam edeceğini, sessiz kalmayacağını söyledi.

'Saldırı anını hatırlamıyorum'

Rafida Bonya Ahmet, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Nedense olayla ilgili tüm hafızam silinmiş durumda. Ailece akşam yemeği yemek için eve gitmemiz gerekiyordu. Sanırım Avijit'in elini tutuyordum ve konuşuyorduk. O noktadan sonraını hatırlamıyorum."

"Daha sonra ilk hatırladığım bir aracın içinde olduğum ve birinin beni taşıdığı. Kanlar içinde kaldığımı hatırlıyorum."

Ahmet, saldırıya uğradıklarını hastanedeyken fark ettiğini, kafasında ciddi yaralar olduğunu ve baş parmağının koptuğunu söyledi.

Eşini hastanedeyken gören kadın, "Avijit hala hayattaydı, yanımdaki sedyede uzanıyordu. Doktorlar koşturuyordu. Onlara 'Lütfen önce onunla ilgilenin çünkü ben daha iyi durumdayım' dedim. Avijit inliyordu ama bilinci yerinde değildi" ifadeleriyle yaşadıklarını aktardı.

'Sessiz kalmayacağım'

Ahmet, inandığını anlatmaya devam edeceğini kaydetti ve "Avijit bunun için öldü. Sessiz kalmayacağım" dedi.

Saldırının ardından Bangladeş'in başkenti Dakka'da öğrenciler, öğretmenler ve bloggerlar protestolar düzenlemişti.

Polis saldırının radikal İslamcılar tarafından işlendiğinden şüpheleniyor.

160 milyon nüfusun yaşadığı Bangladeş, Anayasa'da laik olmakla birlikte, nüfusun çoğunu Müslümanlar oluşturuyor.

Polis, cinayetle ilgili "Aşırılık yanlısı bir blog yazarı" olarak tanımlanan Farabi Shafiur Rahman'ı gözaltına almıştı.

Farabi, Bangladeş'te yasak olan radikal İslamcı grup Hizb-üt Tahrir üyesi olmakla ve Roy'u sosyal medyada ölümle tehdit etmekle suçlanmıştı.