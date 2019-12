Parçalanan yüzüne beş yıl sonra kavuştu

Yüz kemiklerim kırıldı

Ayna istedim ve baktım!

İki yılda 10 ameliyat geçirdim!

Şanslıydım!

Okuldan hiç kopmadım

En güzel yıllarım gitti!

Kaburga kemiğinden yeni bir burun yaptık

Kemikleri onardık

Ogenç bir kadın. Manken gibi bir vücudu var, gülmesini seviyor. Yüzünde ilk bakışta birkaç küçük iz görünüyor. "Ama sorun değil" diyor. O yüzündeki bir-iki yara izini umursayacak gibi değil! Çünkü 20 yaşında kaybettiği yüzüne 25 yaşında kavuştu. İşte onun anlattıkları:Yıl 2004... Üniversite eğitimimi tamamlamak için İzmit'te bulunuyordum. Üniversitedeki ikinci yılımı yeni bitirmiştim. AKUT'taki eğitimim bittikten sonra İzmit Yuvacık Dağları'ndan bisikletle yokuş aşağı inerken dengemi kaybettim. Dağın aşağısında bulunan köprünün demirlerine hızlı bir şekilde çarparak yüzümden yaralandım.Çarptığım anı hatırlamıyorum. Beni 10 dakika içinde hastaneye yetiştirmişler. Yüzümdeki ciddi yaralanma nedeniyle aşırı derecede kan kaybetmişim. Çapmanın hızlı olması nedeniyle göz, çene ve burun kemiklerim dahil yüz kemiklerimin tümü tamamen kırılmış, yüzüm tanınmaz hale gelmiş. Yüz kaslarımın hepsi deforme olmuş ve bir gözüm de kapanmıştı.Kaza sonrası üç gün yoğun bakımda kalmışım. İlk acil ameliyatım Doç. Dr. Cenk Şen tarafından yapıldı. Yoğun bakımdan çıkınca ilk iş; yüzüme bakmak için ayna istedim. Çünkü yoğun bakımda yatarken insanların bakışını üzerimde hissediyordum. Yüzü çok parçalanmış deyip, halime acıyorlardı. Durumuma üzüldüklerini görüyordum. Annem yüzümü göstermek istemiyordu. Ama ben yüzümün halini merak ediyordum. Bana ayna vermeleri için ısrar ettim. Korkmadan aynaya bakıp, gerçeklerle yüzleştim.İlk ameliyatımın ardından pek çok plastik cerrahla görüştüm. Bazıları yüzümün eski haline dönmesinin çok zor, hatta imkansız olduğunu söyledi. Ama çabuk pes eden bir insan değilim. Doktorumla savaş verdik. Geçirdiğim ameliyatların ardından şu an yüzümden çok memnunum.İki yıl boyunca toplam 10 ameliyat geçirdim. Yüzümde kırılan tüm kemikler bir yapboz gibi yeniden yerine konuldu. Çok zor bir dönemdi. Geçirdiğim her ameliyattan sonra ağlıyordum. Çünkü yüzüm tekrar şişiyordu.Kaza sonrası kaybolan yüzüm geçirdiğim ameliyatlar sonrası adım adım düzeldi. Artık makyaj da yapabiliyorum. Yaşadığım kazanın ardından tekrar yüzüme dokunabilmek çok güzel bir duygu...Talihsiz kaza başıma geldiğinde üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyordum. İkinci sınıfı yeni bitirmiştim. Kaza sonrası üniversitedeki üçüncü yılıma başladığımda, hocalarım ve ailem okulumu dondurmamı istemişlerdi. Ailem parçalanmış yüzümden dolayı depresyona gireceğimden endişeleniyordu. Ben ise eğitimime devam etmek istedim. Her şeye rağmen yaşıyorum ve şanslıyım.Kazadan sonra yüzümü eski haline döndürmek için pek çok ameliyat geçirdim. Uzun süre yüzümde bandajlarla gezdim. Boyun ağrılarım nedeniyle boyunluk ile dolaştım.Hastalığım okul başarımı etkilemedi. Tüm bu olumsuzluklar karşısında hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim.Benim gibi yüz travması vakasıyla karşı karşıya kalan birçok hasta var. Bu nedenle pek çok kişi depresyona giriyormuş. Bense bu zor ameliyat sürecinde kendimi eve kapatmadım. Daima pozitif düşündüm.20 yaşındayken kaza geçirdim, şu an 25 yaşındayım. Bu kaza hayatımın en güzel yıllarını benden aldı. Beş yıl yüzümü kaybettim. Ama yaşadıklarım bana bir olgunluk verdi. Bu zor dönemden kurtulmaya çalışmak, en kötü anlarda gülümsemek insana olgunluk katıyor. Hayatın değerini artık çok daha iyi anlıyorum.Kazadan dört sene sonra 24 Ağustos 2008 tarihinde evlendim. Tüm ameliyatlarım bitmiş, yepyeni bir yüze kavuşmuştum. Eşimle üniversite yıllarından tanışıyorduk. Bana aşık olduğunu söylediğinin ertesi günü kaza geçirmiştim. Yoğun bakımda kaldığım sürece beni hiç yalnız bırakmadı. Şu an eşimle çok mutlu bir hayatım var.Memorial Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Cenk Şen, ameliyatı anlattı.Hastayla geldiği gün acil serviste karşılaştık. Öncelikle tek düşündüğümüz şey; onun hayatını kurtarmaktı. Yüzündeki yaralar nedeniyle kan kaybından hayatını kaybetmek üzereydi. Burun kemikleri ve sağ göz kemiği tamamen parçalanmıştı.Birlikte uzun bir tedavi sürecine başladık. Birkaç dakikada kaybettiklerini yerine koymamız yıllar sürdü. Ameliyatlarla bütün kemiklerini onarmaya çalıştık.Öncelikle en zor yerden başladık. Hastanın sağ göz kapağı düşüklüğü için askı yöntemi kullandık. Göz tabanını kalça kemiğinden alınan kemikle onardık. Kaburgalarından aldığımız kemikler ile burun kemiklerini tamamladık. Yüzündeki izlere yönelik yaklaşık üç yıl süren seri ameliyatlar sonrasında hastamızı normal yaşantısına kavuşturmayı amaçladık.Onun bize moral verdiği dönemler oldu. Bir genç kadın için bu sürece katlanmak kolay değil! Ama o pes etmedi. Bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenciydi. İnanılmaz bir azim ve istekle hem okuluna hem de tedavi sürecine devam etti.