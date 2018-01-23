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Parçaladığı tilki ve doğanla böyle poz verdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, ezip parçalayarak öldürdüğü tilki ve silahla vurduğu doğanla fotoğraf çekilip 'Ben öldürmem ezer geçerim' notuyla paylaşan Ö

23 Ocak 2018 18:32

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, ezip parçalayarak öldürdüğü tilki ve silahla vurduğu doğanla fotoğraf çekilip \'Ben öldürmem ezer geçerim\' notuyla paylaşan Ö.D., sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde yaşaan Ö.D., iddiaya göre, ilçede ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü. Hayvanları katleden Ö.D. doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip, bunu \'Sabah kuşu buna diyorlar galiba\' ve \'Ben öldürmem ezer geçerim\' notuyla paylaştı. Bu paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi. Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Ö.D. hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu. Paylaşımı yapan genç ise parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.

FOTOĞRAFLI

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