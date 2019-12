Parayla saadet oluyor

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre, yüksek sosyoekonomik güce sahip olanlar, olmayanlara göre daha az depresyona giriyor.



AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) Projesi, Avrupa halkı hakkında bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkardı.



Sağlık, sosyoekonomik statü, sosyal ve aile bağları gibi çeşitli konuları kapsayan ve çeşitli ülkelerden 50 yaş üstü yaklaşık 40 bin kişiyle yapılan araştırmada göze çarpan en önemli madde sosyoekonomik güç ile stres ve depresyon ilişkisi. Araştırmaya göre, Avrupa'nın tamamında ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yüksek sosyoekonomik güç, depresyonu engelliyor. Buna karşılık sosyoekonomik gücü olmayanlar stres ve depresyondan daha çok acı çekiyor.



Araştırmaya göre, Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayanlar, Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde yaşayanlara göre daha sağlıklı ve varlıklı bir ömür sürüyor ancak Akdeniz ülkelerinin vatandaşları daha uzun yaşıyor.



Araştırma, eğitimin obeziteyi engellediğini ortaya koyuyor. Eğitim seviyesi düşük olanlar, olmayanlara göre yüzde 70 daha az aktif ve yüzde 50 daha fazla obezit oluyor.



Sağlıklı yaşayanlar, yaşamayanlara göre 3 yıl daha geç emekli oluyor. Emeklilik öncesi iş kalitesi de kuzeyden güneye doğru değişiyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde iş kalitesi Güney Avrupa'ya göre daha yüksek durumda bulunuyor.



Kuşaklar arası para transferi, ev gelirleri arasında önemli bir yere sahip. Araştırmaya göre, Kuzey'de yaşayan gençler, yaşlılardan para desteği alırken, Güney'de yaşayan gençler ise yaşlılara para desteğinde bulunuyor.



Araştırmaya göre Avrupa'da 50 yaş üstü kişilerin en az yüzde 10'u, gönüllülük isteyen işlerde çalışırken, bu oran İskandinav ülkeleri ve Hollanda'da yüksek, Yunanistan ve İspanya'da da düşük düzeyde bulunuyor.



(AA)