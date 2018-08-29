"Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, adisyondaki yüzde 10'u Alaçatı işletmeleri bulmuştur!"

T24

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, turizm merkezlerinde restoranların hem kuver hem de yüzde 10 hizmet bedeli almasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'da ironik bir paylaşımda bulundu. Parayı Lidyalıların vergiyi Sümerlerin bulduğunu hatırlatan Bingöl, "Adisyondaki 1 adet yüzde 10’u Alaçatı işletmeleri bulmuş" dedi.

Hesap ücretlerine mekandaki müziği de ekleyen İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'daki bazı restoranların, hem kuver hem de yüzde 10 hizmet bedeli aldıkları ortaya çıkmıştı.

Mehmet Ayan adlı sosyal medya kullanıcı, birkaç gün önce gündem olan adisyonu paylaşarak vergi Uzmanı Ozan Bingöl'e "Hem kuver, hem %10 almanın ticari ahlak içinde yeri var mıdır? Kuver tam ne demek?" diye sordu. Bingöl, "Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, adisyondaki 1 adet %10’u Alaçatı işletmeleri bulmuştur!" yanıtını verdi.