Parayı kapı altından alıp, uyuşturucuyu çatıdan atıyorlardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, uyuşturucu satışı yapılan 2 eve baskın yapan polis, 436 gram esrar ile 25 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi\'ndeki 2 evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan şok baskınlarda evlerin damında 436 gram esrar ile 25 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, zanlıların uyuşturucu sattıkları kişilerle yüz yüze gelmediğini parayı evin kapısının altından aldıktan sonra evin çatısına çıkıp uyuşturucuyu aşağıda bekleyen müşterilerine attığını belirledi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

56 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler ayrıca kent genelince, \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarına da operasyon yaptı. Merkez Seyhan ve Yüreğin ilçelerinde bulunan Onur, Gülbahçesi, Şehit Erkut Akbay, Hurmalı, Uçak, Gülpınar, İsmetpaşa, Çamlıbel, Pınar, Tahsilli, Yeşiloba, Kiremithane, Meydan, Güzelbahçe, Barbaros, Sinanpaşa, Bahçelievler, Gürselpaşa, Cumhuriyet, Dağlıoğlu, Yeşilyurt mahallelerine yapılan baskınlarda 208 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 56\'sı tutuklandı.

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