Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ÜÇ kuşak oyuncuların yer aldığı “Parayı Bulduk” adlı sinema filmi 29 Aralık’ta vizyona girecek.

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği, başrollerinde Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Gülsüm Alkan ve Metin Yıldırım’ın yer aldığı “Parayı Bulduk” filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmin 29 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacağını açıklayan Taş, Türk sinemasının son yıllarda daha da güçlendiğini belirterek, \"Sinema çok büyük özveri ve fedakarlık isteyen bir iş. Her yıl yüzlerce film çekiliyor ve maalesef ki bunlardan ancak üçte biri vizyon şansı bulabiliyor. Vizyona girmeyi başarabilen her film alkışı hak ediyor bence. Yeni Nuri Bilge Ceylanların, Fatih Akınların sayısının artması ve Türk sinemasının yurt dışına açılması için genç sinemacılara da destek verilmeli ve sinemaya yatırımlar daha çok artmalı\" dedi.

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