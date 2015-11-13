T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altın diş çalmak için girdiği mezarda mahsur kaldı, polis çıkarmak için biber gazı sıktı!

Mahsur kalan Suriyeli çocuk, polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı

13 Kasım 2015 12:27

Altın diş çalmak için mezara girdiği iddia edilen 16 yaşındaki Suriyeli çocuk, kazdığı hendeğin çökmesiyle mezarda mahsur kaldı. Polis mezarın içinden çıkmamakta direnen çocuğa biber gazı sıktı fakat çıkması için yeterli olmadı. Çocuğu çıkmaya ikna edemeyeceklerini anlayan polisler, itfaiye ekiplerini mezarlığa çağırdı. Mezarlığa gelen itfaiye ekipleri mezarın etrafını kazarak Suriyeli çocuğun çıkmasını sağladı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Bağcılar merkez mezarlığında Ahmet adlı 16 yaşındaki Suriyeli çocuk, iddialara göre altın diş çalmak için hendek kazarak bir mezara girdi. Ancak kazdığı hendek çökünce içeride mahsur kaldı. Bu sırada mezarlıkta devriye gezen güvenlik görevlisi, mezarın yanı başında elbise fark etti. Bunun üzerine mezara yaklaşan güvenlik görevlisi, içeriden 'Allahuekber' sesleri geldiğini duydu. Korkuya kapılan güvenlik görevlisi, mezarın başından uzaklaşarak polise haber verdi.

 

Mezardan çıkmamak için direndi

 

Olay yerine gelen polisler gördükleri karşısında şaşkına döndü. İçeride yabancı uyruklu biri olduğunu anlayan emniyet ekipleri, şahsı çıkarmak için uzun süre dil döktü. Polis mezarın içinden çıkmamakta direnen çocuğa biber gazı sıktı fakat çıkması için yeterli olmadı. Çocuğu çıkmaya ikna edemeyeceklerini anlayan polisler, itfaiye ekiplerini mezarlığa çağırdı. Mezarlığa gelen itfaiye ekipleri mezarın etrafını kazarak Suriyeli çocuğun çıkmasını sağladı.

 

Ortaya başka bir iddia ortaya atıldı

 

Türkçe bilmediği için uzun süre ne dediği anlaşılmayan Suriyeli çocukla ilgili ortaya farklı bir iddia ortaya çıktı. Suriyeli Ahmet’in Suriye’deki savaştan kaçarak İstanbul’a geldiği ve ailesini Suriye’de bıraktığı için bunalıma girip ölmek istediği iddia edildi. Ancak Suriyeli Ahmet’in girmek için seçtiği mezarın iki katlı ve oldukça eski olması hırsızlık iddialarını güçlendirdi.Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

mezarlıkaltın dişsuriyeli çocukaltında kaldıçöktü

İlgili Haberler

Suriyeli çocukların üçte ikisi okulsuz

“Türkiye, Suriyeli çocukların devlet okulu sistemine erişimini garanti altına almalı”

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye'deki Suriyeli çocuklar eğitim alamıyor

Suriyeli çocukların okullara gidebilmesi için 2014'te yasal düzenlemeler yapılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24