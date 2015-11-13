Altın diş çalmak için girdiği mezarda mahsur kaldı, polis çıkarmak için biber gazı sıktı!

Altın diş çalmak için mezara girdiği iddia edilen 16 yaşındaki Suriyeli çocuk, kazdığı hendeğin çökmesiyle mezarda mahsur kaldı. Polis mezarın içinden çıkmamakta direnen çocuğa biber gazı sıktı fakat çıkması için yeterli olmadı. Çocuğu çıkmaya ikna edemeyeceklerini anlayan polisler, itfaiye ekiplerini mezarlığa çağırdı. Mezarlığa gelen itfaiye ekipleri mezarın etrafını kazarak Suriyeli çocuğun çıkmasını sağladı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Bağcılar merkez mezarlığında Ahmet adlı 16 yaşındaki Suriyeli çocuk, iddialara göre altın diş çalmak için hendek kazarak bir mezara girdi. Ancak kazdığı hendek çökünce içeride mahsur kaldı. Bu sırada mezarlıkta devriye gezen güvenlik görevlisi, mezarın yanı başında elbise fark etti. Bunun üzerine mezara yaklaşan güvenlik görevlisi, içeriden 'Allahuekber' sesleri geldiğini duydu. Korkuya kapılan güvenlik görevlisi, mezarın başından uzaklaşarak polise haber verdi.

Mezardan çıkmamak için direndi

Olay yerine gelen polisler gördükleri karşısında şaşkına döndü. İçeride yabancı uyruklu biri olduğunu anlayan emniyet ekipleri, şahsı çıkarmak için uzun süre dil döktü. Polis mezarın içinden çıkmamakta direnen çocuğa biber gazı sıktı fakat çıkması için yeterli olmadı. Çocuğu çıkmaya ikna edemeyeceklerini anlayan polisler, itfaiye ekiplerini mezarlığa çağırdı. Mezarlığa gelen itfaiye ekipleri mezarın etrafını kazarak Suriyeli çocuğun çıkmasını sağladı.

Ortaya başka bir iddia ortaya atıldı

Türkçe bilmediği için uzun süre ne dediği anlaşılmayan Suriyeli çocukla ilgili ortaya farklı bir iddia ortaya çıktı. Suriyeli Ahmet’in Suriye’deki savaştan kaçarak İstanbul’a geldiği ve ailesini Suriye’de bıraktığı için bunalıma girip ölmek istediği iddia edildi. Ancak Suriyeli Ahmet’in girmek için seçtiği mezarın iki katlı ve oldukça eski olması hırsızlık iddialarını güçlendirdi.Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.